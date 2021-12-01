CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?"

Atatürk Parkı'nın kendisine tahsis edilmesi ile ilgili konuşan Seçer'e cevap vermek isteyen Gültak, "Çamlıbel ile ilgili bir konuşma oldu, bana cevap hakkı doğdu ben bir cevap verebilir miyim?" demesi üzerine Seçer, Gültak'a izin vermedi. Seçer, "Orası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vermiyoruz. Zorla veremeyiz, biz yapıyoruz" dedi. Gültak, açıklama yapmak için söz aldığında Seçer, Gültak'ın mikrofonun sesini yine kıstı. Bunun üzerine yerinden kalkarak kameraların karşısına geçen ve burada konuşan Gültak, "Böyle çamur at izi kalsın siyasetleri ile bizi uğraştırmayın, Çamlıbel bölgesi benim bölgem. Bu proje ile bizzat ilgilendiğimi biliyorsunuz. Çamur atıp, geri çekiliyorsunuz. Söz verseydiniz buraya gelmezdim" diyerek tepkisini gösterdi.