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CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?" 01.12.2021 | 11:03
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SON DAKİKA: İzmir Urla'da 5,1'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 30.11.2021 | 09:27
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Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama 30.11.2021 | 07:35
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Barbaros Şansal'dan Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na skandal ölüm tehdidi 29.11.2021 | 12:15
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde | Video 29.11.2021 | 10:40
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28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! 28.11.2021 | 19:59
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in demokrasi katliamı bitmek bilmiyor. Sık sık mecliste Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başta olmak üzere meclis üyelerine uyguladığı sansürle gündemden düşmeyen Başkan Seçer, Çamlıbel projesi ile ilgili söz hakkı almak isteyen Gültak'ın yine mikrofonunu kapatarak meclisi bir kez daha gerdi. Başkan Gültak’a ‘Buranın horozu sen misin’ diye hakaret etti. Tüm ısrarlarına rağmen Başkan Gültak'ı konuşturmayan Seçer, ağır hakaretlerde de bulunarak meclisi provoke etti.