CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?"

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in demokrasi katliamı bitmek bilmiyor. Sık sık mecliste Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başta olmak üzere meclis üyelerine uyguladığı sansürle gündemden düşmeyen Başkan Seçer, Çamlıbel projesi ile ilgili söz hakkı almak isteyen Gültak'ın yine mikrofonunu kapatarak meclisi bir kez daha gerdi. Başkan Gültak’a ‘Buranın horozu sen misin’ diye hakaret etti. Tüm ısrarlarına rağmen Başkan Gültak'ı konuşturmayan Seçer, ağır hakaretlerde de bulunarak meclisi provoke etti.