Engelli ressamı yalanına alet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Ankara
'da engelli ressam Muhammed Yalçın
'ı yalana alet etmesine Altındağ
Belediye Başkanı Asım Balcı sert tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü
gazetesine makam odasında açıklamalar yaptığı sırada, Ankaralı engelli ressam Muhammed Yalçın'ın kendisine hediye ettiği resimi gösterdikten sonra, babasının Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş istediğini, başkanın ise "Bir bez verelim, masaları silsin" ifadelerini kullandığını iddia etti.
Ancak olayın perde arkasındaki detaylar Kılıçdaroğlu'nun algı çalışmasını yalanladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın, 2019'da engelli ressamı evinde ziyaret ettiği video ortaya çıktı. Başkan Balcı ile engelli ressam arasında geçen sıcak diyalogda ise, Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha çürümüş oldu. Videoda Başkan Balcı, engelli ressamdan bezle masayı silmesini değil, okul bahçesinin duvarlarına neşeli çocuk resimleri çizerek sanatını icra etmesi ricasında bulunuyor. Başkan Balcı, engelli ressam ile yakından ilgilendiği videoya yansırken Muhammed'den de ricada bulunduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun yalanın aksine Başkan Balcı,"Seni görmeye geldik. Buraları ne güzel yapmışsın rengarenk olmuş. Muhammed biz sana bir yer göstersek boyar mısın? Sana duvarları, okul bahçelerini, güzel yerleri gösterelim. Çocuk resimler, neşeli resimler olacak. Hepsinin yüzü gülecek." şeklinde sanatını icra ettirmesini istediği görülüyor.
Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre Muhammed ve ailesinin Başkan'dan bir talebi olmadı. Başkan'ın Muhammed'den resim talebinin ise pandemi engeline takıldığı, genç ressamın yakın bir zamanda bir okulda duvarı resimleyeceği bildirildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu videodan sonra nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.