Parti kurmak için HDP’den ayrıldı

Siyasi parti kuracağını açıklayan eski Kars Belediye Başkanı ve milletvekili Ayhan Bilgen
, HDP'den istifa etti. Bir süredir HDP ile siyaset yürütmenin zorluklarını dile getiren Bilgen, medya hesabından, "Yolcu yolunda gerek" notuyla istifa mektubunu paylaştı. Bilgen mektubunda, "Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007
yılında bin umut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağımız açıklamayla son bulmasını umuyor, aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.
'AÇILIMA İHTİYAÇ VAR'
Partiden ayrılma kararının arkasında 7 Haziran sürecinin
etkili olduğunu dile getiren Bilgen, "Geriye doğru bir arayışımız var. Gelişememe, ilerleyememe olarak değerlendirebiliriz. Siyaset çözüm bulma sanatıdır, bir açılıma ihtiyaç var. 7 Haziran
sonrasıyla yüzleşememe kanaatindeyim. 7 Haziran'da yakaladığımız tempoyu devam ettirememişsek bu bizim dışımızdan kaynaklamış olsa da bir açılım yapmayı ve ilerlemeyi devam ettirmemiz gerekiyordu" ifadesini kullandı.