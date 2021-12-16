MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür: İmamoğlu HDP’ye bedel ödüyor

BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MU

Sadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyor mu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var. Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı? Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.