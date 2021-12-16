Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! ’Teşekkürler Erdoğan’ 1. sırada

450 LİRALIK VERGİ İNDİRİMİ!

Erdoğan, asgari ücretten vergilerin de kaldırıldığını ve işverenin de yükünün azaltıldığını belirterek "Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz" diye ekledi.