Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! ’Teşekkürler Erdoğan’ 1. sırada

Milyonlar 2022 asgari ücret zammına kilitlenmişti. Beklenen haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 2 bin 253 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
SON 50 YILIN REKORU!
Asgari ücret son 50 yılın en büyük oranını gördü. Rekor bir artışla bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranda yükseldi. Başkan Erdoğan "Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.
450 LİRALIK VERGİ İNDİRİMİ!
Erdoğan, asgari ücretten vergilerin de kaldırıldığını ve işverenin de yükünün azaltıldığını belirterek "Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz" diye ekledi.