Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak





Örneğin Ermenistan'ın, Azerbaycan'la kapsamlı barış anlaşması imzalama teklifi olur. Biz de ona dahil olabiliriz. Örnek olarak söylüyorum. Böyle bir anlaşma imzalandığı zaman sınırın açılması bunun içine girebilir. Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni toplumu da mutlaka katkı sağlar. Zaten son zamanlarda bu süreci destekleyen açıklamalar yapılması da bir katkı. Duruma ve alana göre onlardan da istifade edilmesi faydalı olur. Karşılıklı charter seferleri için başvuran havayolu firmaları var. Bu aşamada iki taraftan birer havayolu ile başlanması, gelişmelere göre sayının artırılması düşünülebilir.