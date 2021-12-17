Son dakika | İBB’de skandal! ByLocuk’çular, ankesörcüler İBB’de mesaide

15 Eylül 2021'e kadar İBB'de çalışan Semih H.'nin astsubay olarak görev yaparken ihraç olduğu, FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem uygulandığı, soruşturmalar kapsamında gözatına alınan 4 şüphelinin ifadesinde "Örgüt faaliyetleri içerisinde bulunduğu" şeklinde adı geçtiği öğrenildi. Semih H.'nin örgütsel haberleşme yöntemlerinden olan ankesör telefonları ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.