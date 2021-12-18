17-25 Aralık kumpasını şehit çocukları bozdu





İŞİMİZ ÇOK ZOR: Ankara'ya geldiğimde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirileceğim söylendi. Başbakanlık Konutuna gittik ve orada Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Bana "İşimiz zor, işin zor. Allah yardımcın olsun. Gerekirse vücudunu taşın altına koyacaksın" dedi. Ben de "Gerekirse ben başımı da taşın altına koyarım" dedim.

KİMİN OLDUĞUNU BİLİYORDU: Cumhurbaşkanımız olayı tamamı ile okumuştu. Memlekete bir operasyon yapıldığını, arkasında kimin olduğunu, FETÖ'nün ve yabancı istihbarat örgütlerinin (CIA) olduğunu biliyordu. Gayet kararlıydı. Sağlam durmak lazım geldiğini söylüyordum.

İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNU: Cumhurbaşkanımız o kadar sıkıntının arasında bana "İstanbul'un trafik sorunu da var. Ona da bir el at" talimatı verdi. O kadar sıkıntı arasında insanın aklına böyle bir şey gelmez. Ama kendisi bununla da ilgileniyordu.