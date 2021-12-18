Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum."

"ÜLKELERİMİZ ARASINDA ÇOK CİDDİ İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİN VAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ''

"Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz." diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle tamamladı: