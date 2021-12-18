Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2 gündür yoğun mesaiyle sürdürdüğü 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi. Başkan Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.