Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2 gündür yoğun mesaiyle sürdürdüğü 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi. Başkan Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.