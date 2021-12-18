CHP Genel Merkezi önünde skandal görüntüler! İşten çıkarılan işçileri yaka paça uzaklaştırdılar

ALANDAN UZAKLAŞTIRILDILAR



Ramazan Çelik, "656 gündür burada direniyoruz. Muammer Keskin üstümüzdeki brandaları aldı. İş sicilimizi bozdu. Bizleri, çoluk çocuğumuzu açlığa ve sefalete mahkum etti. Ama ant olsun ki bizler inandığımız bir davada kesinlikle taviz vermeyeceğiz.