Bakırköy Belediyesi işçileri grevde 54’üncü günü geride bıraktı! "Bakırköy Belediyesi iflasın eşiğinde"

'BU BİR ADALET MÜCADELESİDİR'

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun dediği gibi iki sendika arasında yaşanan sorun olmadığını ifade eden Yurdakul, iki sendika sorununu da başkanın bizzat kendisinin çıkardığını, bir haftada bitecek sözleşmenin iki yıla yakın zamandır sürdüğünü ve çözülemediğini kaydetti.

Greve çıktıklarını ve bu durumun bir hak mücadelesi olduğunu belirten Yurdakul, "Bu bir adalet mücadelesi, bu bir demokrasi mücadelesi. Birileri basit görebilir, hafife alabilir ama bizim için asla hafif ve basit değil. Bu bizim ve çocuklarımızın geleceğidir. Bu bizim alın terimiz, onurumuz. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı hiçe sayabilir ama bizim için çok önemli, değerli ve kıymetli" diyerek devam etti.

Sözleşmede, enflasyon ve artı beş puan refah hakkı istediklerini söyleyen Nihat Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek, haklı davaları ve işçilerin alın terine saygı gösterilmediği için burada olduklarını, işçi haklarıyla ilgili parti politikasına uymayan Başkan Kerimoğlu'na ses çıkarılamamasını anlayamadıklarını ifade etti.