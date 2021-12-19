Bakan Dönmez’den İzmir’deki maden ocağında meydana gelen göçük hakkında açıklama

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün akşam İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dün saat 9 sularında bir göçük meydana geldi. Yaralı işçilerimiz hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeni ile ilgili inceleme ve denetimlerine başladı. İşçilerimize, ailelerine ve halkımıza geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayları bir daha yaşamayız" diye konuştu.

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