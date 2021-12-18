İzmir'de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
03:01
00:17
İzmir'de maden ocağında göçük! 18.12.2021 | 22:55
00:09
02:43
'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı 18.12.2021 | 19:12
01:04
Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım 18.12.2021 | 19:05
00:30
Haramidere E-5'te araç alevler içinde kaldı, trafik durdu! 18.12.2021 | 18:13
08:40
Dövizi neden yükseltiyorlar? Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD bildiri yayımladı 18.12.2021 | 16:38
04:38
08:53
Başkan Erdoğan, Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi 18.12.2021 | 16:02
23:50
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 18.12.2021 | 11:26
01:59
Ankara'da 'Kitre bebek' tartışması 18.12.2021 | 11:20
08:29
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 18.12.2021 | 10:25
01:30
Hava Durumu 18-12-2021 18.12.2021 | 08:00
01:42
01:30
Hava Durumu 17-12-2021 17.12.2021 | 08:00
11:46
11:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:04
01:30
Hava Durumu 16-12-2021 16.12.2021 | 08:00
00:59
Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı! 15.12.2021 | 23:28
İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçükte 10 yaralının bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...