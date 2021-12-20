FETÖ’cü savcı polis müdürünün ailesini de ablukaya almış

KAYIP KLASÖR İDDİASI

Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.