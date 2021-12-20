Turkovac’a tam not

Türkiye Aşı Enstitüsü
Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara
, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC
'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda elde edilen ön sonuçları değerlendirdi. Kara, TURKOVAC aşısının klinik çalışmalardaki verilerinin oldukça olumlu olduğunu, inaktif aşı Sinovac
'la yürütülen karşılaştırmalı verilerden de olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Kara, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında Kovid- 19
'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini söyleyerek "Bu, aşının etkinliğini, koruyuculuğunu gösterme yönünden bir avantaj. Bu noktada ilk verilerimiz çok olumlu. Bu verilerin hepsi, detaylarıyla acil kullanım onayını değerlendiren komisyonlara sunuldu. Çok titiz değerlendiriliyor. Üretim sürecinde aşının antijen miktarının vücut açısından yeterli olup olmadığı ve son kullanma tarihinin belirlenmesine ilişkin, "stabilite" testleri yapıldı. TURKOVAC'ın onay alması durumunda üzerine "3 aylık kullanım süresi vardır" diye yazılabilir. Stabilite testlerinden elde edilen sonuçlara göre 6 aya çıkabilir. Birkaç yıl sürecek testler sonucunda da kullanım süresi 1 veya 2 yıl olarak belirlenebilir. Yapılan incelemelerde üretiminin, istenmeyen etkilerinin, etkinliğinin 'uygun' şeklinde değerlendirilmesi durumunda, şu an nasıl ülkemizde istenirse mRNA, istenirse inaktif Sinovac aşısı olunabiliyor, üçüncü bir aşı olarak TURKOVAC da rahatlıkla kullanılabilir olacak. İsteyen herkes TURKOVAC'ı da aşı dozu olarak tercih edebilecek" dedi.
BAĞIŞIKLIKTAN KAÇMA MI, YÜKSEK BULAŞICILIK MI?
DÜNYA Sağlık Örgütü
, koronavirüsün Omicron mutasyonunun 89 ülkeye sıçradığını duyurdu. Omicron'un görüldüğü ülkelerde vaka saylarının 1.5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı belirtilen açıklamada "Omicron yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayılıyor. Bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı henüz belirsiz. Klinik verilerin hala sınırlı. Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" denildi. DIŞ HABERLER