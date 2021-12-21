Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır
'a gelen ailelerin HDP
il binası önünde başlattığı oturma eylemi 841'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani
ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu. 841 gündür eylemlerine devam ettiklerini hatırlatan baba Demir, çocuklarını almadan kaldıkları çadırdan kalkmayacaklarını belirterek, "Benim oğlumun yeni bir fotoğrafı çıktı ortaya ve Allah kimsenin başına getirmesin. Bu PKK çocuklarımızı bizden alıp dağa mahkûm etti. Bu zalimler her şey başımıza getirdiler. Allah'ın izniyle biz çocuklarımızı onlardan alacağız. Öldüğünü söylemişlerdi, çok şükür ben biliyordum oğlum sağdır. Ama ben bu zalimlere yem etmeyeceğim çocuğumu" dedi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan baba Demir, "Oğlum seni bana göstermiyorlar, son nefesime kadar ben senin peşini bırakmıyorum ve sen de kaç gel, devlete teslim ol. Ben senin fotoğrafına bakınca her gün ölüyorum" diye konuştu.