SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan duyurdu: Teoman Duralı’nın ismi orada yaşatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teroman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız." dedi.

TEOMAN DURALI'YI UNUTMADI: ADINI O BÖLGEYE VERECEĞİZ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teroman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

İdil Biret'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.

Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav'dır.

Sahaflar çarşısı deyince ben Beyaz Sarayı özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Orada bir İsmail ağabeyimiz vardı. Kitapları orada arardık, İsmail ağabey çayı demlerdi, kitabımızı okur, çayımızı içerdik. Allah rahmet eylesin.

Kültür ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi de o kadar yönlendirebilir, yönetebilirsiniz. Teknolojinin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar insanın gönlünden süzülerek gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Medeniyetimizi yükseltmek istiyorsak bakacağımız alan kültür ve sanattır. Bundan sonra artık kültür sanat ve eğitime yoğunlaşmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır.

Tarihi Rami Kışlası'nı Millet Kütüphanesi'nin aynısı olarak yapacağız. İnşaatı hızla tamamlanıyor. Kısa sürede tamamlanarak bu imkanlar İstanbul'da da sağlanacak.

İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.