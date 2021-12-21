SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan duyurdu: Teoman Duralı'nın ismi orada yaşatılacak
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yakın zamanda hayatını kaybeden Prof.Dr. Teoman Duralı'yı yad ederek başladı ve, "Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız." dedi.