Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup toplantısında önemli mesajlar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

2022 Bütçesi kabul edildi. Meclis Başkamız'dan komisyon başkanımıza, görüşmelerimize katkı veren milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emneğinizi gayretinizi kabul eylesin.

Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpasıyla partiler dizayn edilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl dışı yöntemler devreye sokuldu. Askeri darbeyle milli idare çiğnenmek teslim alınmak istendi.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, ekonomimize sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları başladı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi. Dışardan birileri bu oyunu kurarken, içerden birileri bu oyunun figüranı oldu.

Ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletimizin gayretiyle engelledik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.