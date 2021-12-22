Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:52
41:42
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar 22.12.2021 | 12:52
13:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
01:51
31:41
00:04
01:17
01:30
Hava Durumu 21-12-2021 21.12.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 20-12-2021 20.12.2021 | 08:00
03:47
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 19.12.2021 | 13:23
01:14
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
02:41
01:30
Hava Durumu 19-12-2021 19.12.2021 | 08:00
08:21
01:15
03:01
00:17
İzmir'de maden ocağında göçük! 18.12.2021 | 22:55
00:09
02:43
'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı 18.12.2021 | 19:12
01:04
Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım 18.12.2021 | 19:05
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında yapyığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.