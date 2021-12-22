Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hatırlatma dozu Omicron’dan koruyor





mRNA aşısında ise 200 gibi bir değer elde ediliyordu, bu nedenle de biraz daha uzun koruma oluşuyordu. Fakat hastalıktan korunmak için gereken, örnek olarak verdiğim, bu 8 düzeyindeki antikor değerinin Omicron'da daha yukarılarda, 40 civarında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşıda elde ettiğimiz antikor düzeyi aşağılara inmeye başladığında Omicron'a karşı hassas hale geliniyor.