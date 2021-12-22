İBB’den Halk Ekmek’te algı oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; halk ekmek üzerinden algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı. Günlerdir siyasi propaganda malzemesi yapılan halk ekmek büfelerinin sayısının organize bir şekilde düşürüldüğü, ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği öğrenildi.

2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.

İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'İ AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.

İBB; BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR

İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.

ÜÇ DEFA YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİ

Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımı ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servisin saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.

VATANDAŞLAR, İBB YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ise İBB yönetiminin kasıtlı olarak kuyrukları oluşturduğunu dile getirerek şunları söyledi:

Selvihan Demircioğlu: "Halk Ekmek'i lezzetinden dolayı tercih ediyorum. Yılların verdiği alışkanlık var. Fırından alınan ekmekten yendiğimiz zaman aradaki farkı hissedebiliyoruz. Daha önce böyle bir kuyruk olayı olmazdı. Gelip ekmeğimizi alıp giderdik. Şimdi kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Zaten saat 13.00 sıralarında sıraya girmeye başlıyoruz. Normalde bu saatte ekmek olması lazım ancak 13.30-14.00 saatlerinde ancak ekmek geliyor."

Bünyamin Soysal: "Halk Ekmek almak için maalesef kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Ancak bu durumun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır böyle bir durum söz konusu değilken birden bire kuyruklar oluşmaya başladı. Zaten aslında ekmeğin gelmesini bekliyoruz. Ekmek geldiği zaman hızlıca dağıtılıyor. Kuyruk diye bir şey de kalmıyor. Ekmek büfeye zamanında gelmiyor. Burada ben art niyet olduğunu düşünüyorum."

Saliha Arslan: "Biz ailecek seviyoruz Halk Ekmek'i hem geç bayatlıyor hem de daha lezzetli ancak bu ekmeğe ulaşmak artık biraz zahmetli önceki dönemlerdeki gibi değil. Beklemek zorunda kalıyoruz. Daha önce bakkallarda da satılıyordu Halk Ekmek gidip alabiliyorduk ancak şimdi satış yerleri kısıtlandığı için diğer herkes gibi ben ya da ailemden kim o an müsaitse beklemek zorunda kalıyoruz. Bu durum zaten hoş değil. Belediye yönetimi bu kuyrukları oluşturarak neyi amaçlıyor bilemiyorum. Zaten daha önce de haberlere çıkmıştı. Mecliste yönetime bakkallara satış ve büfe açma yetkisi verildi. Neden bu yetkinin sorumluluğunu yerine getirmiyorlar da vatandaşı kuyrukta bekletiyorlar anlamış değilim."

Veysel Budak: "Normalde sabah saat: 10.00 gibi yani Halk Ekmek'in geldiği saatlerde geliyorum. Kuyruğa giriyorum eğer ekmek bitmemiş olursa ekmek bulabiliyorum. Ancak saat şu an 17.00 akşam ekmeği yok. Az gönderildiği için ekmek büfede haliyle satış yapamıyor. Her gün bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ekmek eğer varsa fazladan alıyorum o gün içinde bir daha sıraya girmiyorum."

GÖKKUŞ: "EKMEK TAM SAATİNDE TESLİM EDİLMİYOR"

SABAH'a konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı. Faruk Gökkuş şunları söyledi:

"Halk Ekmek Edirnekapı'daki ekmek üretim fabrikası 6 üniteden oluşuyor. Şu an 2 vardiya çalıştırılıyor. 3'üncü vardiya çalışmıyor. Bu da 8 saat üzerinden en az 350 bin adet ekmek yapar. Bu durumda vatandaşa 350 bin adet ekmek az ulaştırılamıyor. Halk Ekmek'in sistemini bozdukları için de bayi sahiplerinin istedikleri kadar ekmek gönderilmiyor. Ekmek bayii 500 ekmek istiyorsa 300 ekmek gönderiliyor büfelere.

Büfe ve bayi satış yerleri bizim bıraktığımızdan daha az sayıda. En son 554 büfe, bakkal ve market dahil 397 bayi ile 951 noktada vatandaşın Halk Ekmek'e ulaşma imkanı varken bugün mecliste AK Parti grubu olarak verdiğimiz 140 büfe açılma yetkisinden yaklaşık 60 tanesini yerine getirebildiler. Şu anda yönetim 603 büfe, 307 bayi ile toplamda 910 civarında ekmeği halka ulaştırıyor.

Bu işte samimiyet gösterseler bizim verdiğimiz yetkiyi kullansalar tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz. Ayrıca vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanları kuyruğa mahkum ediliyor."