Haberler Gündem Haberleri Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler
Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:31 Son Güncelleme: 22.12.2021 18:47

Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler

Saadet Partisi, HDP’nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti getirdi. İki parti mensupları basın toplantısının ardından soru almadılar.

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Yapılan görüşmenin ardından ilk olarak HDP'li Buldan basın açıklamasında bulundu.

KARAMOLLAOĞLU ZİYARETTEN MEMNUN

Buldan'ın açıklamasından sonra Karamollaoğlu mikrofonun başına geçti ve görüşmeye dair değerlendirmeler yaptı. Karamollaoğlu HDP heyetinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"SORU ALMAYACAĞIZ"

Karamollaoğlu daha sonra "Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız' diyerek basın toplantısına son verdi.

Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA