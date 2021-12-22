Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler | Video
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti getirdi. İki parti mensupları basın toplantısının ardından soru almadılar.