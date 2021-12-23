"HEM AR-GE'Sİ HEM DE ÜRETİMİ İLE ŞİMDİLİK 50 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP MERKEZE GEÇİYORUZ"

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge'si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek