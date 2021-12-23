Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek
Giriş Tarihi: 23.12.2021 17:57 Son Güncelleme: 23.12.2021 18:21

Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek

Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek

Yerli Covid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.

Yerli Covid-19 aşısı Turcovac'ın Acil Kullanım Onayı (AKO) alması sonrasında üretim tesisinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.

"HEM AR-GE'Sİ HEM DE ÜRETİMİ İLE ŞİMDİLİK 50 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP MERKEZE GEÇİYORUZ"

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge'si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek

"BU GURUR HEPİMİZİN GURURU"

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var. Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu" dedi.

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Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek
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