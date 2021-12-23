Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek

Yerli Covid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.