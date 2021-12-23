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Bakan Koca duyurdu! Hıfzıssıhha kaldığı yerden aşı üretmeye devam edecek 23.12.2021 | 17:54
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İstanbul Havalimanı'nda uçaklara kimyasal koruma | Video 23.12.2021 | 13:18
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması 22.12.2021 | 14:32
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
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Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 19.12.2021 | 13:23
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Yerli Covid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı alması sonrasında üretim tesislerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında konuştu. Bakan Koca, “Hıfzıssıhha kaldığı yerden, yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretecek” dedi.