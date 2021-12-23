Cumhuriyet yazarından bir yalan daha! Barış Pehlivan’dan algı operasyonu





Yani ortada, ne Selçuk Özdağ'ın iftira attığı gibi; Sayın Bakanımızın eşini almaya gelen 9 araç ne de yanında onlarca koruma var. Selçuk Özdağ'ın, "bu kadın" diyerek nezaketten yoksun üslubu ile "mal bulmuş mağribi gibi" attığı iftiranın ve her iftiraya aynı şekilde koşan sözde "gazeteci" Barış Pehlivan' ın, iddiasın aslı budur.



Yazıklar olsun... Her olayı, ısrarla ve karakterden yoksun bir üslupla hükümete iftira için kullanan zihniyetinize."



İçişleri Bakanı Müşaviri Gültekin, Cumhuriyet yazarının yazısını paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a, "Selçuk Bey ve tiweetini alıntıladığı sözde "gazeteci" @barispehlivan, üzüleceğiniz bir haberimiz var. İftiranız yüzünüze çarpılmayacak mı sandınız? Bir hanımefendiye iftira atıp oradan siyaset devşirebileceğinizi mi sandınız? Yazık sizlere.." yanıtı verdi.