Video Haber Cumhuriyet yazarı Pehlivan'dan algı operasyonu! "Bakan eşi 30 polis ve 9 araçla korunuyor" yalanı çöktü | Video
Cumhuriyet yazarı Pehlivan'dan algı operasyonu!

Cumhuriyet yazarı Pehlivan'dan algı operasyonu! "Bakan eşi 30 polis ve 9 araçla korunuyor" yalanı çöktü | Video

23.12.2021 | 14:56

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın köşesine taşıdığı “Bakan eşi 30 polis ve 9 araçla korunuyor” yazısının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet gazetesi yazarının yazısını paylaşarak algı operasyonu başlattı. İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhuriyet yazarının yalanını gözler önüne serdi.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın köşesine taşıdığı "Bakan eşi 30 polis ve 9 araçla korunuyor" yazısının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet gazetesi yazarının yazısını paylaşarak algı operasyonu başlattı. İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhuriyet yazarının yalanını gözler önüne serdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bakan eşinin 30'dan fazla polisle ve 9 araçla korunduğunu iddia etti. İsim vermeyen Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her zaman söylerim; 'para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu' diye..." sözlerini hatırlatarak, "Neyse ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi kendisini sorgulayan bakanlarımız var" ifadesini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pehlivan'ı köşe yazısını paylaşarak algı operasyonun düğmesine bastı.

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin, Cumhuriyet yazarı Pehlivan'ın köşesine taşıdığı konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden görüntülerin yer aldığı paylaşımla birlikte gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Müşavir Gültekin, "Karakteri de bayağı olan bir adam, Selçuk Özdağ, bir iftirada bulunuyor. Ardından sözde "gazeteci" Barış Pehlivan da iftiranın peşinden gidiyor Bakalım iftiralarının aslı neymiş?" paylaşımında şunlara yer verdi:

Sayın Bakanımızın esi; 19 Aralık saat 19.00'da, TK2178 sefer sayılı İstanbul-Ankara uçağında bir koruması ile seyahat ediyor. Havalimanında, kendisini bir tek koruma arkadaş karşılıyor. Bir araba, bir koruma ve bir şoförle saat 20.31 de havalimanından ayrılıyorlar.

TK2178 sefer sayılı uçakta, içişleri Bakanımızın eşinin haricinde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Moldova Heyeti ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bürokratların da yer aldığı toplam21 VIP yolcu seyahat ediyor. Ayni saatlerde, Azerbaycan Ekoloji ve Tabili Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile beraberinde 5 kişilik bir heyetin yer aldığı, TK7757 sefer sayılı Bakü-Ankara uçağı, iniş yapıyor. VIP Terminali önünde kendilerini bekleyen 4 araç ve Azerbaycan Büyükelçiliği'nden gelen kalabalık grup ile ve sat 20.31 de havalimanından ayrılıyorlar.

Yine ayni saatlerde, Dışişleri Bakanımız ve Malezya Dışişleri Bakanı ile beraberindeki heyeti almak üzere Havalimanı VIP Terminali önünde araçlar hazır bulunuyor. VIP Terminalini kullanan, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün de iftiranın sahibi Selçuk Özdağ da iyi bilir ki; Esenboğa Havalimanı VIP Terminali önünde VIP yolcuları almak için gelen araçlardan ötürü zaman zaman yoğunluk oluşur.

Yani ortada, ne Selçuk Özdağ'ın iftira attığı gibi; Sayın Bakanımızın esini almaya gelen 9 araç ne de yanında onlarca koruma var. Selçuk Özdağ'ın, "bu kadın" diyerek nezaketten yoksun üslubu ile "mal bulmuş mağribi gibi" attığı iftiranın ve her iftiraya ayni şekilde kosan sözde "gazeteci" Barış Pehlivan' in, iddiasın aslı budur.

Yazıklar olsun... Her olayı, ısrarla ve karakterden yoksun bir üslupla hükümete iftira için kullanan zihniyetinize."

İçişleri Bakanı Müşaviri Gültekin, Cumhuriyet yazarının yazısını paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a, "Selçuk Bey ve tivitini alıntıladığı sözde "gazeteci" @barispehlivan, üzüleceğiniz bir haberimiz var. İftiranız yüzünüze çarpılmayacak mı sandınız? Bir hanımefendiye iftira atıp oradan siyaset devşirebileceğinizi mi sandınız? Yazık sizlere.." yanıtı verdi.

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