Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada
Konya Selçuklu Antikacılar Derneği Başkanı Uğur Bitim, akşam iş yerinde ampul takarken elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılıp çıktığı merdivenden düşen ve dakikalarca yerde kalan Bitim’im bu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 25.04.2024 | 16:51
00:51
Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video 25.04.2024 | 16:21
01:03
Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 25.04.2024 | 15:44
01:21
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 25.04.2024 | 15:44
04:17
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 25.04.2024 | 15:44
02:23
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 25.04.2024 | 15:44
02:49
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 25.04.2024 | 15:48
00:46
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 25.04.2024 | 14:45
01:32
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 13:58
01:30
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 25.04.2024 | 14:05
00:29
01:32
Kahreden kaza kamerada: Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 14:07
02:28
01:45
Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada | Video 25.04.2024 | 14:07
05:26
Avcılar’da seyir halindeki araç içerisinde esrarengiz cinayet | Video 25.04.2024 | 12:17
01:47
Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor | Video 25.04.2024 | 12:17
01:41
Yolda yatan köpeğin üzerinden otomobili ile böyle geçti | Video 25.04.2024 | 12:18
02:23
Dilan Polat mahkemede gözyaşlarına boğuldu | Video 25.04.2024 | 12:22
02:55
Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi | Video 25.04.2024 | 12:18
01:33
"Mezarıma ağaç dikersiniz" dedi, intihar etti | Video 25.04.2024 | 12:17