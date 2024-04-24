Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı! Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:45
00:40
01:02
01:05
24:05
Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti 23.04.2024 | 22:36
12:59
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa mesajı | Video 23.04.2024 | 16:52
04:26
Mahmut Övür | Uğur Dündar'ın öfkesi 23.04.2024 | 16:33
04:21
Burhanettin Duran | Irak ile yeni başlangıçlar 23.04.2024 | 16:31
03:25
Hilal Kaplan | Kritik Irak ziyareti 23.04.2024 | 16:28
03:39
Okan Müderrisoğlu | Makbule Atadan... 'İnsanüstü Atatürk... Hakiki Atatürk' 23.04.2024 | 16:26
03:26
Salih Tuna | ABD kime bağlı? 23.04.2024 | 16:23
00:32
MSB: "15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü" | Video 23.04.2024 | 12:03
01:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan’a özel video yayınladı | Video 23.04.2024 | 11:19
01:27
17:29
01:03
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü 22.04.2024 | 23:12
10:17
Başkan Erdoğan Erbil'de! 22.04.2024 | 20:41
09:54
06:05
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 22.04.2024 | 16:57
04:14
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye'yi çok rahatlatır 22.04.2024 | 16:55