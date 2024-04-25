Avcılar’da seyir halindeki araç içerisinde esrarengiz cinayet | Video 25.04.2024 | 12:17 Avcılar’da gece seyir halindeki araç içerisinde silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede ıslak mendil paketlerine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç içindeki Mehmet Koç(21) ve Ahmet H. (20) araç içinde tartıştıkları 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mehmet Koç ve Ahmet H. Ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden silahla yaralanan Mehmet Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOSTOP İÇİN DURDURDUKLARINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaralı Ahmet H.'yı tedavisinin ardından sorguladı. Ahmet H. 2 kişinin yolda otostop için kendilerini durdurduklarını ve araç içinde tartışma çıkardıktan sonra 2 şahsın silahla kendilerine saldırdıklarını iddia etti. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.

ISLAK MENDİL PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araç çevrede olay yeri inceleme ekiplerince de çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde araçta mermi izleri tespit edildi. Öte yandan araç dışında ıslak mendil paketleri de dikkat çekti. Paketlerin içinde esrar adı verilen uyuşturucu madde bulundu.

Olayı duyan çevre sakinlerinden Hamdi Değerli ise "Sabaha karşı 4 sıralarında bir araç geliyor. Daha sonra silah sesleri duyulunca güvenlikler geliyor buraya. Yaralılar varmış araç içinde daha sonra polis ekipleri araç içinde uyuşturucu olduğunu söyledi. Islak mendil paketleri içinde olduğu söylenmiş. Şahıslardan birisi çok ağır yaralıymış kalp masajı yapılmış burada. "dedi.

OLAY SONRASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay sonrası anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kapıları açık halde site girişi önüne yanaşması ve sonrasında ise yaralı halde Ahmet H.'nin çevreden yardım istemesi vatandaşların ve ambulansın gelmesi yer aldı.