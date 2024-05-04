3 günde aynı araçtan 6 tane çaldı, sevgilisini görmeye gidince yakalandı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da 3 günde aynı marka ve model 6 aracı çalan şüpheli, sevgilisinin yanına gidince kıskıvrak yakalandı.
Polis çalınan araçları farklı yerlerde bularak sahiplerine teslim etti. Şüpheli C.Y.'nin kullanmaktan sıkıldığı ve ayrıca yakıtı biten aracı terk ederek başka bir aynı araçtan çaldığı da tespit edildi. Ayrıca C.Y.'nin zaman zaman çaldığı araca sevgilisi ve arkadaşlarını da bindirdiği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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