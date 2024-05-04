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Video Yaşam 3 günde aynı araçtan 6 tane çaldı, sevgilisini görmeye gidince yakalandı! O anlar kamerada | Video
3 günde aynı araçtan 6 tane çaldı, sevgilisini görmeye gidince yakalandı! O anlar kamerada | Video

3 günde aynı araçtan 6 tane çaldı, sevgilisini görmeye gidince yakalandı! O anlar kamerada | Video

04.05.2024 | 14:01

Bursa'da 3 günde aynı marka ve model 6 aracı çalan şüpheli, sevgilisinin yanına gidince kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 gün içerisinde aynı marka ve model 6 aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri hırsızlıkların yapıldığı bölgede tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda dedektifler, araçları çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yapılan incelemede şüpheli 27 adet suç kaydı bulunan C.Y.'nin çaldığı araç ile sevgilisinin yanına gittiği duyumunu aldı. Harekete geçen ekipler sevgilisinin yanına giden C.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

Polis çalınan araçları farklı yerlerde bularak sahiplerine teslim etti. Şüpheli C.Y.'nin kullanmaktan sıkıldığı ve ayrıca yakıtı biten aracı terk ederek başka bir aynı araçtan çaldığı da tespit edildi. Ayrıca C.Y.'nin zaman zaman çaldığı araca sevgilisi ve arkadaşlarını da bindirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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