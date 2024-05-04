Jelibon balığı keşfedilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Meğer bu canlı... | Video

Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi çeken bir video, Ege Denizi'nde "jelibon balığı" adlı bir balığın keşfedildiğine dair bilgiler vermişti. Fakat Anatomi alanında araştırma görevlisi olan Pedram Türkoğlu, aslında bunun bir "keşif" olmadığını ve canlının ardında çok daha farklı bir gerçek olduğunu belirtti.