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Video Yaşam Jelibon balığı keşfedilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Meğer bu canlı... | Video
Jelibon balığı keşfedilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Meğer bu canlı... | Video

Jelibon balığı keşfedilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Meğer bu canlı... | Video

04.05.2024 | 12:44

Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi çeken bir video, Ege Denizi'nde "jelibon balığı" adlı bir balığın keşfedildiğine dair bilgiler vermişti. Fakat Anatomi alanında araştırma görevlisi olan Pedram Türkoğlu, aslında bunun bir "keşif" olmadığını ve canlının ardında çok daha farklı bir gerçek olduğunu belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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