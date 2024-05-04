Adana’da kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu | Video
Adana’da kuvvetli rüzgar ağaçları devirirken bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.
BANKA ÇATISI UÇTU
Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kamu bankasının da çatısı uçtu. Uçan çatı, banka ile yanındaki apartmanın boşluğuna düştü. O sırada kimsenin bölgeden geçmemesi can kaybının önüne geçti. Bölgeye çağrılan zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ
Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.
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