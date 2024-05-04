Adana’da kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu | Video 04.05.2024 | 15:00 Adana’da kuvvetli rüzgar ağaçları devirirken bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde ağaçlar yerlerinden söküldü. Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bir ağaç otomobilin üstüne devrildi. Bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağaçları parçalara ayırarak kaldırdı.Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kamu bankasının da çatısı uçtu. Uçan çatı, banka ile yanındaki apartmanın boşluğuna düştü. O sırada kimsenin bölgeden geçmemesi can kaybının önüne geçti. Bölgeye çağrılan zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.