Karaman'da iş yerine kurdukları gizli odada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı | Video
Karaman'da gizli odaya kurdukları iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Polis, iş yerinin üst katındaki gizli odada saksılara ekili kenevirlerle kurutulmaya bırakılan kenevir ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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