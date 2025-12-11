Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden önemli açıklamalar | Video
11.12.2025 | 11:11
Ege ve Marmara bölgelerini endişelendiren sarsıntılar zincirine bir yenisi eklendi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede bir süredir devam eden orta ve küçük çaplı sarsıntılar, akıllara "Balıkesir'de büyük deprem bekleniyor mu?" sorusunu getirdi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuya ilişkin A Haber'de açıklama yaptı.
