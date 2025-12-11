Video Yaşam Karabük’te bir genç, 4 kişi tarafından böyle darbedildi | Video
Karabük’te bir genç, 4 kişi tarafından böyle darbedildi | Video

Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından böyle darbedildi | Video

11.12.2025 | 08:41

Karabük’te bir genç 4 kişi tarafından acımasızca darbedilirken, genci kurtarmaya çalışan vatandaşın da saldırganların hedefi olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla bölgeye gelen 5 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup, genci tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Şiddet, gencin yere düşmesinin ardından da devam etti. Saldırganlardan biri elindeki sopayla yerdeki gence defalarca vurdu. Durumu fark eden bir vatandaş, araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı. Ancak bu kişi de öfkeli grubun hedefi olup darbedildi. O sırada çevreden, "Yazık değil mi bu çocuğa, ne bakıyorsunuz, arasanıza polisleri" şeklinde tepkiler yükselmesine rağmen grup saldırıyı sürdürdü.

Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
