Karabük’te bir genç, 4 kişi tarafından böyle darbedildi | Video
11.12.2025 | 08:41
Karabük’te bir genç 4 kişi tarafından acımasızca darbedilirken, genci kurtarmaya çalışan vatandaşın da saldırganların hedefi olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
Karabük’te bir genç, 4 kişi tarafından böyle darbedildi | Video 11.12.2025 | 08:41
01:39
Pendik'te 2 katlı binada korkutan yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti | Video 11.12.2025 | 08:38
00:45
Uyuşturucu taciri sevgililer binlerce hapla yakalandı | Video 10.12.2025 | 16:34
01:55
Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti | Video 10.12.2025 | 15:50
00:30
00:55
00:26
00:15
00:29
03:58
01:40
02:34
00:29
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.12.2025 | 10:22
00:56
00:43
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs yangını! | Video 10.12.2025 | 09:16
00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 09:03
04:38
00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:53
00:17
Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video 10.12.2025 | 08:53