Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem | Video
11.12.2025 | 10:19
Balıkesir'in Sındığı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
