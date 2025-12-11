Van’da 6 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı | Video 11.12.2025 | 09:27 Van’ın Tuşba ilçesinde 6 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Tasmalı Geçidi'nde meydana geldi. Sabaha karşı etkili olan sis ve buzlanmadan dolayı 6 araç birbirine çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 aracın hasar gördüğü ve bazı araçlardaki eşyaların yola saçıldığı kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.