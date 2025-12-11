Polis Emre Albayrak'ın şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video

11.12.2025 | 14:16

İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen Narkotik operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Emre Albayrak'ın şehit olmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çatışmada ölü ele geçirilen şüpheli Ramazan Açık’ın eşi Rabia Açık’ın ilk beyanında; “Ramazan neden böyle bir şey yaptı anlayamadım. Polise neden ateş açtı hiç bilmiyorum” dediği öne sürülürken diğer şüphelinin de 'Neden yaptı bilmiyoruz' dediği öne sürüldü. Çelik yelekle operasyona giden Emre Albayrak’ın yeleğin yan tarafındaki boşluktan gelen kurşun ile şehit olduğu öğrenildi.