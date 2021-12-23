SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan belediye başkanları istişare toplantısında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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BELEDİYE BAŞKANLARINA 'KİBİR' UYARISI

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Belediye hizmetlerindeki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, güveni göstermektedir. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Tüm hesaplarınızı 2024 Mahalli İdareler Seçimi'ne değil, 2023 seçimine göre ayarlamanızı istiyorum. CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.

AK Parti'de siyaset yapan herkes, kendi kişisel kariyerinden önce, ülkesi ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT GÖNDERMESİ

Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine malederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.- Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş.

"HATAY'DA, ADANA'DA YAPSANA, ELİNİ TUTAN MI VAR?"

CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. Geçen haftalarda Şanlıurfa'ya gitmiş, kendince esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Peki, çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay, Adana, Antalya gibi şehirler sizin yönetiminizde. Yapın oralarda bedava.