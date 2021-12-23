SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki "Hatay'da, Adana'da yapsana, elini tutan mı var?"
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