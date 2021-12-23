Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’la ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek

80 BİN TL'LİK TAZMİNAT

Hüseyin Aydın, konuşmaların grup toplantısında yapıldığını beklentilerinin cezai olmadığıı manevi tazminat taleplerinin olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu'nun vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini söyledi. Mahkeme beyanların ardından davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat vermesine karar verdi.