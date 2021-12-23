Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’la ilgili sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında hakaret içerikli ifadelerle itham ettiği gerekçesiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 80 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
GRUP TOPLANTISINDA SÖYLEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya yönelik Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, önceki beyanlarını tekrarladıklarını, davalının partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanını hedef alarak bir takım ithamlarda bulunduğunu, davalı tarafın kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan mahiyette olduğunu kaydetti. Aydın, Erdoğan'a yönelik ifadelerin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu kaydederek davanın kabulünü istedi.
80 BİN TL'LİK TAZMİNAT
Hüseyin Aydın, konuşmaların grup toplantısında yapıldığını beklentilerinin cezai olmadığıı manevi tazminat taleplerinin olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu'nun vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini söyledi. Mahkeme beyanların ardından davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat vermesine karar verdi.