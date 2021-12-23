Son dakika | Utanç veren açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı

BAŞKAN ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TBMM'de gerçekleşen parti grubunda konuşan Başknan Erdoğan, döviz kurundaki gelişmeler sonrası tepki çeken bir açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'a seslendi. Erdoğan, "Dün çıkmış birisi, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz." dedi.