CHP FETÖ’cülere yeşil ışık yaktı: ’Onlarla helalleşeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruldu. Tanrıkulu, helalleşme kapsamına girenler arasında FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edildikten sonra KHK ile ihraç edilenlerin de olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, OHAL Komisyonu üyeleri ile ise hesaplaşacaklarını söyledi.
CHP'Lİ TANRIKULU'DAN FETÖ'CÜLERLE 'HELALLEŞME' MESAJI
FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için CHP, Türkiye'nin çeşitli illerinde programlar düzenlerken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konuyla ilgili, TV 5'te açıklamalar yaptı.
Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde KHK'lılarla da helalleşeceğini, onlara ceza veren OHAL Komisyonu üyeleri ile ise hesaplaşacaklarını bildirdi.
"OHAL KOMİSYONU ÜYELERİNDEN HESAP SORACAĞIZ"
Tanrıkulu şöyle konuştu:
"Şimdi olası bir iktidar değişikliğinde biz hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Yoksa OHAL Komisyonu üyelerini gerçekten de insanların bu kadar ağır mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri için yaşam haklarını, çalışma haklarını ihlal ettikleri için yargılayacak mıyız? Yani bunlarla helalleşmek olur mu? Bu kadar zalimlik yapanla helalleşmek olur mu? Bunlarla adil bir biçimde hesaplaşacağız. Bizim hellaleşeceğimiz insanlar mağdur edillenler. O mağdur edenlerle hukuk kuralları içerisinde hesap soracağız.