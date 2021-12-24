CHP FETÖ’cülere yeşil ışık yaktı: ’Onlarla helalleşeceğiz’

CHP'Lİ TANRIKULU'DAN FETÖ'CÜLERLE 'HELALLEŞME' MESAJI

FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için CHP, Türkiye'nin çeşitli illerinde programlar düzenlerken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konuyla ilgili, TV 5'te açıklamalar yaptı.

Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde KHK'lılarla da helalleşeceğini, onlara ceza veren OHAL Komisyonu üyeleri ile ise hesaplaşacaklarını bildirdi.