PKK’nın sözde hocalarının foyası ortaya çıktı! Cumhurbaşkanına karşı cihada çağırdılar

İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDILAR

Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıktı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade edildi. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getirildi



Şüpheli Mehmet İ. ifadesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınmamda DİAYDER dernek yöneticileri referans olmuşlardır. Benimle birlikte o dönemde 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Birlikte işe girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylüyorlardı" dedi.

CUMHURBAŞKANINA KARŞI CİHADA ÇAĞIRDI

İddianamede, Lütfi B. isimli şüphelinin dernek mescidinde verdiği Kürtçe vaazında, "Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.



Sanıkların yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.