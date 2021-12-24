SON DAKİKA: Adnan Oktar’dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın...

'DİĞER ERKEKLERİN BANA DOKUNMASI YASAKTI'

Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

"Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu."