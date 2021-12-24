Üretilen ilk 150 bin doz aşı depolara sevk edildi

DÜNYAYI iki yıldır kasıp kavuran Kovid
- 19 salgınına karşı bilinen en etkili silah aşı. Türkiye
, kendi aşısını üreten ülkeler arasına girdi. Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac
acil kullanım onayını aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın da katılımıyla Şanlıurfa
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çevrimiçi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı. Gözler, bu kez de Turkovac aşısının üretildiği Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki tesise çevrildi.
SABAH, üretim tesisinde çok özel görüntülere ulaştı. Üretilen ilk 150 bin doz aşı, paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşındı ve Ankara
'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi. Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Turkovac üretim tesisinde titiz ve bir o kadar da yoğun çalışmalar sürüyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan Turkovac, uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına geldi.
Aşı, güvenilirliği ve koruma etkisiyle de dikkatleri üzerine topladı. Turkovac; Sinovac
ve BioNTech
aşılarının ardından üçüncü bir alternatif yarattı. Turkovac ile Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Şanlıurfa'daki tesiste, Turkovac'ın dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapılıyor. Gelecek haftadan itibaren kullanıma da geçmiş olacak. Üretilen ilk 150 bin doz aşı, paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşındı. Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 35 dönümlük Turkovac tesisinde 235 görevli 24 saat esasına göre çalışıyor.
TURKOVAC AŞISI SINOVAC'TAN DAHA ETKİN
ACİL kullanım onayı alan ve gelecek hafta kullanımına başlanacak olan yerli aşı Turkovac'ın tıpkı Sinovac gibi inaktif virüs aşısı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz
, "Elimizdeki veriler Turkovac'ın güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin olduğunu hatta Sinovac'a göre daha etkin olduğunu ortaya koymuş durumda. Özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesi. Bu yönüyle de Turkovac olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme" dedi. Dilan KAYA /
SABAH